Trots op het Dalton

Verandering

Er is in de 42 jaar dat Luyendijk in het onderwijs zat - een reis die hem langs drie scholen voerde - een hoop veranderd. ,,Natuurlijk was vroeger lang niet alles beter, maar met de zakelijkheid van nu heb ik wél grote moeite. Altijd maar overal verantwoording voor afleggen, altijd maar die eeuwige formulieren. Dat is echt helemaal doorgeslagen.''



Na tien jaar Luyendijk herinnert niets op het Dalton meer aan de kille jaren van vroeger. De school is inmiddels zó populair, dat steevast moet worden geloot. ,,In het begin lagen de ouders met slaapzakken voor de deur. En er waren betraande gezichten bij de kinderen die misgrepen.''



Tot dit jaar. Tot verrassing van velen was op het Dalton géén sprake van overinschrijving. Op school weten ze nog steeds niet waar dat aan ligt. ,,Er is een aantal factoren denkbaar. Een ervan is dat we als school veel te bescheiden zijn geweest. We hebben te weinig uitgedragen hoe bijzonder Dalton Den Haag is. Misschien is dit wel een wake-up call geweest.''