Trots op hun ‘cluppie’

In het stadion, waar de spelers met de grondoefeningen zijn begonnen, knippert een 19-jarige jongen met zijn ogen tegen de laagstaande zon. Vooruit, hij heet Tim. Ook hij denkt dat het allemaal wel weer goed komt voordat ADO Den Haag op 11 augustus thuis tegen FC Utrecht aftrapt. ,,Of ik er vertrouwen in heb? Ik zal wel moeten. Voor op het middenveld moeten ze Erik Falkenburg halen. Heb ik al vaker gezegd, maar tot nu toe luisteren ze niet.’’



In de catacomben bromt Richard de Vries, adviseur van de supportersvereniging, dat hij op deze dag meer supporters had verwacht: ,,300 mensen, dat is niet veel voor zo’n mooie, grote club.’’



Krappe selectie

Over de nog te krappe selectie maakt hij zich geen zorgen: ,,Zodra de KNVB de licentie heeft goedgekeurd, komt alles op z’n pootjes terecht. Ja joh, zo zijn wij. We lopen weleens te mekkeren, maar als het erop aankomt, staan we als één man achter de club. Zo zijn wij. Gewoon even Kramer van Feyenoord terughalen en dan kunnen we met z’n allen stiekem van de play-offs gaan dromen.’’