Truckchauffeur genoot van de stilte van de nacht

Peter de Zeeuw (13 maart 1959 - 16 februari 2017) was vrachtwagenchauffeur. Net als zijn broer en zijn vader. Het was zijn droombaan. Peter was een rustige jongen. Hij vond het fijn om alleen in zijn wagen, vol met bloemen van de veiling, 's nachts door Europa te rijden. Terwijl sommigen het een eenzaam bestaan vonden, genoot Peter juist van de stilte van de nacht. In het weekend was dat anders. Hij was keeper bij v.v. Naaldwijk, ging graag met vrienden naar zijn stamkroeg De Harmonie en af en toe had hij verkering.



Toen zijn been een beetje begon te slepen, bracht hij dat in verband met de keer dat hij zijn hoofd hard stootte. Het duurde lang voordat hij naar een dokter ging. Uiteindelijk kwam hij bij een neuroloog terecht die er ook geen wijs uit leek te kunnen worden. Ondertussen ging Peters gezondheid achteruit. In drie jaar tijd kreeg hij steeds meer pijn en werd het bijna onmogelijk om zijn cabine in te klimmen.



Steun

,,Nu wil ik weten wat ik heb'', zei Peter die zijn broer voor steun naar de neuroloog had meegenomen. ,,Je lijdt aan multiple sclerose'', zei de dokter die al die jaren zijn mond had gehouden omdat hij dacht dat het beter was voor Peter om in het ongewisse te zijn dan de waarheid te weten.



Na het horen van de diagnose heeft Peter niet meer achter het stuur gezeten. In rap tempo verloor hij zijn spierkracht, zijn werk en zijn huis. Toen hij naar verpleeghuis de Naaldhorst verhuisde en met vier anderen op een zaal terecht kwam, knokte hij voor een eigen kamer. ,,Anders ga ik het niet redden'', zei Peter die had besloten er het beste van te maken. Hij kende de dienstregeling van de veerboot uit Engeland uit zijn hoofd en parkeerde zijn elektrische rolstoel buiten aan de Middel Broekweg om te kijken naar de vrachtwagens die, op weg naar de veiling, voorbij denderden.



Chauffeurs die Peter kenden toeterden. ,,Ik ga langzaam voorruit'', antwoordde Peter niet zonder humor vanuit zijn rolstoel als bezoekers van het verpleeghuis hem vroegen hoe het ging. Achttien jaar zat de trucker op zijn post voor de entree van het verpleeghuis.



Er waren Westlandse vrijwilligers die met hem een wandeling maakten of hem naar de soos in Ter Heijde brachten. Peter kreeg veel bezoek van zijn familie en van oude vrienden die immer een goed gehumeurde Peter troffen. Over pijn en ongemakken sprak hij niet.



Sigaretje

Peter kwam in het nieuws toen een verhuizing naar het nieuw gebouwde Hooge Tuinen niet doorging en hij, met slechts enkele anderen patiënten en een klein medisch team, in een uitgestorven Naaldhorst achterbleef. Peter miste de receptioniste die altijd zijn sigaretje aanstak. Toen hij acht maanden later alsnog naar het nieuwe verpleeg­huis mocht, was het eerste dat hij verheugd opmerkte ,,Er wordt hier gekookt.'' Na jaren van opgewarmde 'koelverse' maaltijden was dat een welkome verrassing.



Toen Peter door complicaties werd getroffen liet hij weten geen behandeling te wensen. ,,Mijn strijd is gestreden'', waren Peters laatste woorden. Meer dan tweehonderd mensen brachten de Naaldwijkse trucker van de Middel Broekweg een laatste groet.