'Trumpfilmpje echt een cadeautje' aldus Madurodam

,,Het was een complete verrassing'', aldus algemeen directeur van Madurodam Joris van Dijk over de presentatie van Madurodam in het filmpje dat afgelopen zondag werd uitgezonden. ,,Eerst waren we verrast toen we erachter kwamen dat Madurodam in het filmpje voorkomt. Later waren we blij verrast toen we zagen hoe het filmpje de wereld over ging.''



Het filmpje van Lubach is een reactie op de inauguratie van Donald Trump als 45e president van de Verenigde Staten en zijn boodschap dat Amerika vanaf de dag van de inauguratie op de eerste plek staat. Afgelopen zondag werd het tijdens Zondag met Lubach uitgezonden.



Lubach liet tijdens de uitzending weten dat hij en zijn team inzien dat ze Trump beter te vriend kunnen houden en daarom stelt hij Nederland in het filmpje aan Trump voor. Dit doet hij naar eigen zeggen op een manier die hem wellicht het meest zal aanspreken.