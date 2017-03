Tuinder en fanatiek atleet

Jan van der Voort (9 mei 1931 - 2 februari 1917) stamde uit een sterk Westlands geslacht. Zodra het vroor en het ijs op de sloten dik genoeg was haalde zijn vader, een tuinder, hem uit de klas om 'even' heen en weer naar Vlaardingen te schaatsen. ,,Onverantwoord", vond de schoolmeester in Naaldwijk. ,,Afharden en een beetje ruggengraat kweken" zei Jan's vader, wiens neef Wim in 1952 tijdens de Olympische Spelen in Oslo zilver haalde op de 1500 meter.



Dankzij de lange tochten met zijn vader kon Jan goed schaatsen, maar lopen kon hij nog beter. Volgens de overlevering liep Jan als jongen al op een drafje naar school. Hardlopen als ontspanning was in zijn jeugd echter nog een onbekend fenomeen. Als Jan langs de weg trainde stopte er regelmatig een buschauffeur die dacht dat Jan de bus moest halen.



Toch was Jan niet de enige met een passie voor lopen. Bij de Haagse atletiekvereniging Trekvogels werd Jan door voorzitter Herbert Jochems gevraagd om op diens landgoed naast Duindigt te komen trainen. Een leuk verzetje voor Jan en zijn hardloopvrienden, die de moderne sportfaciliteiten in de tuin van het landgoed, zoals warme douches, waardeerden.



Prijzenkast

Die trainingen vonden plaats na een dag hard werken op de tuin met zijn vader. Want hoewel hardlopen zijn grote passie was, bleef de tuin het belangrijkst. Toen hij in 1954 Nederlands kampioen werd op de 10.000 meter was dat een prima prestatie en de medaille kreeg een mooie plek in de volle prijzenkast die in de woonkamer bij zijn ouders stond. De prijs kwam naast de medailles van de jaren daarvoor, waarin hij tweede en derde werd. Veel woorden werden er echter niet aan besteed.



Jan trouwde met een meisje uit Naaldwijk en stopte met hardlopen omdat het tijd was om zich volledig op het werk te storten. Hij breidde zijn tuin uit, stapte over van de tomatenteelt op snij-en sperziebonen en chrysanten, en ontdekte dat zijn schoonvader een goede dammer was. Ze speelden vaak een partijtje. Bij de Westlandse damkampioenschappen speelde Jan in de hoogste categorie. Jan en zijn vrouw Emilie kregen een zoon die ook op de tuin kwam werken. Groot was hun verrassing toen er volkomen onverwacht maar heel erg welkom nog een jongen werd geboren. Jan liep inmiddels bijna tegen de vijftig maar had de energie van een jonge vader. Dat bewees hij door in Athene de klassieke marathon in een mooie tijd te finishen.



Jan hield van zijn werk als tuinder. Zijn snij- en sperziebonen wonnen diverse prijzen op vaktentoonstellingen. Hoewel hij na zijn pensioengerechtigde leeftijd iets rustiger aan ging doen, en met zijn vrouw mooie lange reizen ging maken, had hij geen enkele behoefte om met pensioen te gaan. Hij werkte tot zijn tachtigste.



Toen hij last kreeg van vernauwde bloedvaten en daardoor zelfs een been verloor, was dat een zware tijd. Zijn vrouw heeft hem zolang ze kon thuis verzorgd maar uiteindelijk was opname in een verpleeghuis noodzakelijk. Na een liefdevolle verzorging in De Hooge Tuinen overleed hardloper en tuinder Jan van der Voort op 85-jarige leeftijd.