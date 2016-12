Tuinder krijgt boete bij lichtvervuiling

Alsof 'happy bij homo's' zo bijzonder zou zijn Happy bij homo's in PVV-wijk (221-12). Met grote bewondering lees ik hoe Henk zich inzet voor zijn medemens. Complimenten, juist die betrokkenheid maakt dat Yasser en zijn gezin snel hun plek in Den Haag vinden. Jammer dat de redactie met een niet passende kop en de vele PVV-uitingen op dezelfde pagina vergeet in te zetten op verbinding tussen mensen. Een verbinding die Henk en zijn partner uitstralen met hun inzet. Juist verschillen worden in het artikel benadrukt. Alsof het bijzonder is dat je in Loosduinen (en de rest van Nederland) happy bij homo's kunt zijn. Robert Schaafsma, Zoetermeer.



Riekt naar bevoordeling van welgestelden Tot mijn schrik zie ik dat hoog opgeleide welgestelde mensen steeds meer voor elkaar krijgen. Als voorbeeld de zogenaamde parkeeroverlast op het Zuidplantsoen in Delft. Ik wandel dagelijks langs de bewuste plek. Zelden staan er meer dan drie bussen. Onzichtbaar voor de klagende bewoners. Want afgeschermd door een prachtige haag van kastanjes. Ik hoop dat de gemeente in de toekomst meer naar de gewone man luistert die kampt met echte problemen. Dit ruikt naar bevoordeling van welgestelden. Wim Smit, Delft.