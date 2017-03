Turen naar Venus en Mars tijdens de sterrenkijkdagen

Om te vermijden dat er tweehonderd mensen tegelijkertijd door de telescoop in de koepel van Sterrenwacht Rijswijk willen kijken is besloten om voor de sterrenkijkdagen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde, vanavond en morgenavond, uit te wijken naar het terrein van de Rijswijkse Petanque Club ABA. Op de bannen waar overdag jeu de boules wordt gespeeld zullen nu meerdere telescopen voor het publiek staan opgesteld om nader kennis te maken met het universum.



,,Het was vorig jaar een gekkenhuis'', herinnert Randy van der Zwan (40) zich. De penningmeester van een van Nederlands oudste volkssterrenwachten vond het té druk in de sterrenwacht, die zich bovenop de Jupiterflat aan de rand van Rijswijk bevindt. ,,Omdat we iedereen de kans willen geven in alle rust naar de sterrenhemel te kijken hebben we een creatieve oplossing bedacht. We verhuizen voor twee avonden naar de jeu de boulesclub waar we alle ruimte hebben. Er is genoeg plek voor presentaties en er is zelfs een bar. Dat hebben we niet op de Jupiterflat.''



Sterrenkijken is een mannending. ,,Maar de paar vrouwen die we dan hebben zijn echt hartstikke leuk'', zegt van der Zwan, die in het dagelijks leven milieu-inspecteur is. Tijdens de sterrenkijkdagen komen er wat meer dames over de vloer. ,,Moeders met kinderen die de kans pakken om een indruk van ons heelal te krijgen.''