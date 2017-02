Turken en Marokkanen verlaten Schilderswijk

Jarenlang waren de Schilderswijk en Transvaal Turkse en Marokkaanse 'bolwerken'. Sinds eind jaren negentig de oorspronkelijke bewoners vertrokken naar de nieuwe Vinexwijken, kregen de oude volksbuurten in rap tempo een 'mediterraan' karakter.



Die ontwikkeling is een halt toegeroepen. Het aandeel Turkse en Marokkaanse Hagenaars in de wijken neemt al jaren niet meer toe en absoluut gezien is er zelfs sprake van een afname, zo blijkt uit cijfers van de gemeente Den Haag. ,,In de Schilderswijk daalt het aantal inwoners doordat deze kinderrijke buurt aan het ouder worden is'', zegt demograaf Richard Vermeulen van de gemeente. ,,Het gevolg is dat kinderen het huis verlaten om elders in of buiten Den Haag te gaan werken/studeren en wonen.''



In Den Haag ziet met name het stadsdeel Escamp de 'vlucht' uit de Schilderswijk. Zo heeft in de wijken Bouwlust en Vrederust een derde van de bewoners Turkse of Marokkaanse wortels. Tien jaar geleden was dit nog slechts 20 procent. Opvallend is dat ook Vinex-wijk Wateringse Veld zeer in trek is. Inmiddels is daar al een op de acht bewoners van Turkse of Marokkaanse komaf.