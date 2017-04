Turkse Nederlanders stemmen in Den Haag: 'Ik geloof niet in dictatuur'

Reda N. laat niet met zich sollen

8:51 Zijn haar zit weer anders en zijn uiterlijk is nóg meer dat van een bodybuilder. Crimineel Reda N. (29) zorgt in de gevangenis goed voor zichzelf én voor zijn strafzaak. Zijn slimme ogen verraden namelijk dat hij haarfijn in de smiezen heeft hoe hij zijn zaak het beste uit kan spelen.