Tussen de toppers in De Bijenkorf

Gefeliciteerd. Vanaf nu hebben uw tassen een plek tussen de Ferragamo's en Armani's.

,,Ik ben superblij. Het is een grote eer om erkend te worden door zo'n groot luxe warenhuis en naast en tussen de toppers te staan.''



Uw label bestaat pas anderhalf jaar, maar u heeft het al ver geschopt.

,,Als je iets doet vanuit je hart, vanuit een passie, kun je ver komen, maar het is niet genoeg. Het is ook keihard werken. Ik maak dagen van 14 tot 16 uur. Mijn leven is werken en slapen.''



Pittig.

,,Dit is zo leuk om te doen dat het niet voelt als werk. Ik ben soms zo hard aan het werk dat ik de hele dag vergeet te eten en te drinken.''



Waar haalde u het lef vandaan om op uw 50ste nog iets totaal anders te proberen?

,,Je bent nooit te oud om te leren. En ik wilde ooit nog een eigen tassenlabel beginnen. Mijn grote inspiratiebron is de wereldberoemde kunstenares Louise Bourgeois. Ze kreeg pas heel laat succes.''



Wat maakt uw tassen anders dan de rest?

,,Het leer is geplooid. Dat doet verder niemand. Vanuit de kunstwereld weet ik dat je een eigen handtekening moet hebben om met je kop boven het maaiveld uit te steken.''



Hoe kwam u op het idee?

,,Ook weer vanuit de kunst. Ik heb altijd een fascinatie gehad voor plooien, in de Griekse gewaden uit de klassieke oudheid en de plooikragen van de schilder Frans Hals.''