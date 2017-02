Tussen kerktoren en woontoren: portret van oudste polder

Volgens museum Swaensteyn is de Zoetermeerse Meerpolder het onbekendste stukje van de gemeente. Die gemeente is Leidschendam-Voorburg, want anders dan de naam doet vermoeden loopt de grens van beide plaatsen dwars door de polder.



Weinigen weten ook dat dit de oudste drooglegging van Zuid-Holland is. In het begin van de zeventiende eeuw nam de behoefte aan meer land in het westen van Holland snel toe. Door de sterke economie groeide de bevolking rap en moest er landbouwgrond bij komen. Rijke investeerders lieten plassen en meren in het veenlandschap omvormen tot vruchtbare landbouwgronden.



Routes

Ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Meerpolder zijn er afgelopen jaar in het gebied informatieborden en wandel- en fietsroutes gekomen. De tentoonstelling in Swaensteyn vertelt het verhaal van de polder die ondanks de verstedelijking zijn oorspronkelijke karakter wist te behouden.