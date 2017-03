Twee doden door spookrijder op de A4

Aboutaleb: ook Den Haag was voorbereid op Turkije-rel

17 maart De veiligheidsdiensten in Den Haag waren ook voorbereid op een grote Turkije-demonstratie zoals in Rotterdam vorig weekeinde. ,,De driehoek is in Den Haag ook bij elkaar geweest'', zei burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam vanavond tijdens de installatie van Pauline Krikke als burgemeester van Den Haag.