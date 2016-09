Twee van vijf agenten vervolgd voor dood Mitch Henriquez

De agent die Henriquez in de nekklem legde én een agent die pepperspray in zijn gezicht smeerde, worden vervolgd. De drie andere betrokken agenten gebruikten geen geweld. Hun handelingen zijn toegestaan bij een aanhouding.



Mitch Henriquez kreeg zaterdagavond 27 juni 2015 tijdens het festival Night at the park ruzie met een groep agenten tegen wie hij 'voor de grap' had gezegd dat hij een pistool bij zich had.



Verzet

De woordenwisseling liep volledig uit de hand toen Henriquez werd gearresteerd, zich vervolgens verzette en daarna tegen de grond werd gewerkt. Eén agent hield Henriquez minutenlang in een wurgende nekklem waardoor hij later overleed. Afgelopen weekend werd bekend dat de agenten ook pepperspray in Henriquez' gezicht smeerden 'omdat er geen ruimte was om te spuiten'.



Terwijl Henriquez al buiten bewustzijn was, belden de agenten geen ambulance maar gooiden ze de Arubaan in een arrestantenbusje. Pas veel later werd Henriquez naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij een dag later.



Terecht aangehouden

Uit het onderzoek is gebleken dat Mitch Henriquez terecht door de politie is aangehouden omdat hij de openbare orde verstoorde. Hij verzette zich tegen zijn aanhouding, waardoor het, volgens het OM, 'passend' was om hem naar de grond te brengen, om hem op die manier onder controle te brengen.



Het Openbaar Ministerie vindt echter niet dat Mitch Henriquez zó'n groot gevaar vormde, dat het geweld dat werd gebruikt, geoorloofd was. Twee agenten hebben méér geweld gebruikt dan nodig was, is de voorlopige conclusie van het OM. ,,Er hadden andere geweldshandelingen kunnen en moeten worden toegepast om de aanhouding te voltooien en het verzet te staken,'' aldus het OM.



Nekklem niet afgeschaft

Na Henriquez' dood braken dagenlang rellen uit in de Haagse Schilderswijk. Ook rees de vraag of het gebruik van de nekklem verboden moest worden. Dat gebeurde uiteindelijk niet. De Inspectie voor Veiligheid en Justitie oordeelde wél dat agenten beter moeten worden getraind om de nekklem zo veilig mogelijk te kunnen gebruiken.