Twee weken geen competitie voor voetballers HMC

Arbiter Vogelenzang werd zondag na een voetbalwedstrijd tussen Graaf Willem II-VAC en HMC op het sportterrein aan de Buurtweg in Wassenaar mishandeld. Tijdens de wedstrijd had hij een speler van HMC een rode kaart gegeven.



De lezing van de scheidsrechter en het clubbestuur van HMC over wat is voorgevallen verschilt. De scheidsrechter doet aangifte van mishandeling, en de club is van plan aangifte te doen van belediging.