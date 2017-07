Twee woontorens erbij naast 'netkous'

Frederik Hendrik in jasje van Viktor & Rolf

12:59 Frederik Hendrik van Oranje in een hedendaags designjasje van Viktor & Rolf. Hoe dat eruit ziet, is de zien op de nieuwe expositie Masterly The Hague. Volgend najaar haalt de Haagse tentoonstellingmaakster Nicole Uniquole - bekend van de succesvolle jaarlijkse evenementen Meesterlijk in Amsterdam en Masterly in Milaan - beroemde Nederlandse ontwerpers naar de Lange Vijverberg.