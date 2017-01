Tweede deel Thorbecke-beeld geplaatst

Gisteren werd een marmeren sokkel geplaatst met daarop Thorbecke zittend aan een schrijftafel.



Thorbecke (1798-1872) woonde een belangrijk deel van zijn leven in Den Haag. In 1848 ontwierp de liberaal de Nederlandse grondwet, het fundament van onze rechtstaat. Andere standbeelden van hem zijn te vinden in zijn geboortestad Zwolle en in Amsterdam.



Het standbeeld wordt 11 februari onthuld door Mark Rutte.