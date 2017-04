Tweede leven voor verf bij Haagse kringloopwinkels

Het gaat om een proef bij vier winkels, aan de Zwedenburg 155, Hengelolaan 423 en Neherkade 1000 in Den Haag en de Bruyn Kopsstraat 2a in Rijswijk. Die gaan de verf verkopen die is gemaakt van nog bruikbare resten latexverf die zijn ingeleverd bij de gemeentelijke afvalbrengstations.



De proef is een samenwerking tussen de Haagse Milieu Services, afvalverwerker van Gansewinkel, de kringloopwinkels en verffabrikant AkzoNobel. Naast de gemeente Den Haag doet ook Rotterdam, Amsterdam en 's-Hertogenbosch mee aan dit project.

Voldoende

Belangrijk voor de proef is of er voldoende herbruikbare verf wordt ingeleverd bij de Haagse afvalbrengstations en of er voldoende belangstelling is voor de tweedehands verf. Over enkele maanden wordt gekeken of dat het geval is.