Twijfels over proef met schuldhulp van CZ

SP-kamerlid Sadet Karabulut is enthousiast. ,,Het is te waarderen dat deze zorgverzekeraar met de gemeente in de schuldhulp stapt'', zegt ze op de radio. ,,Het is een goed plan.''



Belangen

Maar daar denkt partijgenoot en Haags raadslid Bart van Kent toch echt anders over: ,,Hier moeten we meteen mee stoppen'', briest hij. ,,Totaal bizar dat een verzekeraar in Den Haag straks mensen gaat vertellen wat ze moeten doen. CZ is een commercieel bedrijf dat z'n financiële belangen voorrang kan geven boven het belang van deze mensen.''



Er leven meer twijfels in de lokale politiek. Partijen reageren wat ongemakkelijk op het artikel in deze krant waarin CZ het experiment aankondigt. De zorgverzekeraar gaat de schulden van 2.500 Haagse probleemgezinnen overnemen en de kwaliteit van hun leven verbeteren.



Niet overtuigd

En dat niet alleen. CZ denkt tegelijkertijd 5 miljoen euro te kunnen besparen met de proef. Vooral door veel minder (dure) hulpverleners op een en hetzelfde gezin af te sturen.''



De Haagse Stadspartij is nog niet overtuigd. ,,CZ is er financieel bij gebaat dat mensen zo weinig mogelijk zorg krijgen'', meent raadslid Sanne van der Gaag. Maar het experiment bij voorbaat afkeuren doet ze niet: ,,Nieuwe initiatieven zijn belangrijk. Want nu lukt het vaak niet om multiprobleemgezinnen op de rit te krijgen. Ondanks een leger aan verschillende hulpverleners.''



Knettergek

Maar waarom moet een zorgverlener die proef doen? Waarom kan de gemeente dat zelf niet met haar professionals'', vraagt GroenLinks zich af. Nou liever niet, vindt de PVV. Dit is geen zorgproef, maar weer een knettergek schuldsaneringsexperiment van wethouder Baldewsingh'', zegt raadslid Willie Dille.