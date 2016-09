Twintigers moeten cel in na woninginbraak Wassenaar

Op 18 december 2015 drong het duo een huis in Wassenaar binnen. Daar namen ze een veel sieraden mee. Na de inbraak vluchtten ze weg in een auto. De politie was het dieventweetal al snel op het spoor. Ze werden achtervolgd door Oegstgeest, Katwijk en Leiden.



De voortvluchtige bestuurder van 20 jaar oud reed tijdens de vluchtpoging met hoge snelheid recht op een politiewagen af. Vlak voordat hij daarop botste, stuurde hij opzij. Volgens de rechtbank wilde de man de agenten hiermee angst aanjagen. Naast inbraak maakte hij zich daardoor ook schuldig aan bedreiging. Hij moet elf maanden de cel in. Zijn 22-jarige kameraad moet zeven maanden de cel in. Zijn straf is lager, omdat hij niet de auto bestuurde.