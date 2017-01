Uit met ANWB

Mekkerstee en Plaswijckpark staan op de 'shortlist' van uitjes. Wat? Wie? Heeft u wel eens iemand horen roepen: 'Kom, we gaan met het hele gezin lekker naar Mekkerstee in Ouddorp?' Of: 'Nee joh, we gaan gezellig naar Plaswijckpark in Rotterdam!'



De ANWB is verantwoordelijk voor de lijst. Ik heb geen idee van Mekkerstee en ik wil het niet weten ook. Wat Plaswijckpark heeft gedaan om op de lijst te komen weet ik niet, maar wij dienen ernstig rekening te houden met een veelvoud aan steekpenningen.



Die ANWB staat het water immers ook aan de lippen. Ze zijn allang geen kampioen meer, al beweert hun blad van wel. Het hoofdkantoor staat deels leeg en ontsnapte ternauwernood aan een nieuw bestaan als AH-winkel.

Vandaag worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een 'feestelijke bijeenkomst' in de Jaarbeurs in Utrecht. Waarom in de provincie Utrecht, als het over de provincie Zuid-Holland gaat? Precies, een rookgordijn.



Nog een paar genomineerden die u totaal onbekend in de oren zullen klinken: Futureland, Mini-World en het Marinierspark. Wat is de overeenkomst tussen deze drie én het al eerder gememoreerde Plaswijckpark? Ze bevinden zich alle in Rotterdam. Víer van de tien kanshebbers komen uit Rotjeknor. Gelooft u nog in een eerlijke verkiezing? Dan gelooft u ook in de oprechtheid van Peter Jan Rens.



In de Zuid-Hollandse top 10 staan voorts nog hetzelfde welnessresort dat vorig jaar ook won, een aftands vogelpark, een archeologische bouwput en een skibaan waar de sleet op zit. Geen vernieuwde en succesvolle Pier van Scheveningen. Geen prachtig museum Voorlinden in Wassenaar of de nieuwste hotspot Kijkduin.



Toegegeven, de leden van de ANWB hebben gekozen en die zijn op leeftijd dus die houden van gemekker en geplas, het is nochthans een eerlijke verkiezing. Toch stel ik voor dat iedere Hagenees zijn lidmaatschap van de automobielclub opzegt, dan is het uit met de ANWB en da's dan meteen het leukste uitje van heel Nederland.