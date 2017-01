Uitbreiding Madurodam flink teruggeschroefd

Er komt nu nog maar 0,7 hectare grond bij het park. Dat is minder dan eenzesde van de oppervlakte die Madurodam er in de eerste plannen nog bij wilde trekken. Toen ging het om 4,5 hectare. Hiermee boet Madurodam, onder druk van protesten, stevig in op de eerste ideeën.



,,Wat erbij komt is minder dan één voetbalveld'', verduidelijkt directeur Joris van Dijk. Daarmee refereert hij aan tegenstanders van de uitbreiding, die riepen dat er 'drie voetbalvelden aan bos zouden verdwijnen'.



Protest

Vorig jaar kwam er een lawine aan protesten los toen Madurodam de eerste plannen presenteerde. Natuurclubs waren tegen het kappen van bomen en omwonenden waren bang dat hun uitzicht werd verknoeid. De gemeente wilde dat de attractie er zelf uit zou komen met belanghebbenden. Dat is nu gelukt. Het nieuwste plan is deze week ter goedkeuring naar het stadsbestuur gestuurd.



Het miniatuurpark wil groter groeien om te kunnen overleven temidden van concurrerend vermaak. Om interessant te blijven voor het publiek moet je als attractie steeds met iets nieuws komen, zegt directeur Van Dijk. Daarom wil de miniatuurstad overdekte paviljoens bouwen, met interactieve attracties over 'de verhalen waar Nederland trots op is'. Die komen te liggen aan de rand van het park.



Gehalveerd

Madurodam kwam de klankbordgroep met belanghebbenden al eerder tegemoet. Toen werd de uitbreiding van 4,5 hectare uit het eerste idee al teruggebracht tot 1,6 hectare. Die oppervlakte is nu dus meer dan gehalveerd, met als gevolg dat de Haagse attractie de gewenste vernieuwing nog maar ten dele kan uitvoeren.



De wens om meer wandelruimte te creëren is geschrapt, maar de paviljoens blijven. ,,Die komen nu alleen dichter op elkaar te staan. Het eerste idee was dat hier meer ruimte tussen zat.''



