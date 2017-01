Uitbreiding Park+Ride, strandexpress sneuvelt

Vier nieuwe P+R-locaties moeten de verkeersdrukte in de stad verminderen. Zo wordt voorgesteld om op het Forepark een parkeergarage te realiseren, direct naast de Randstadrailhalte. De overige P+R-plekken zijn bestaande voorzieningen die nog niet allemaal in gebruik zijn als P+R.



De garage bij New Babylon, naast Den Haag Centraal, zal vanaf mei in weekeinden en feestdagen gebruikt worden als P+R. Reizigers kunnen dan binnen 15 minuten met tram 9 vanaf Centraal bij het strand zijn. Als aanvulling biedt tram 1 het hele jaar door vanaf P+R Hoornwijck een meer toeristische route naar Scheveningen.



Tarieven

De nieuwe locaties worden betaald door de P+R-tarieven te verhogen, vertelt een gemeentewoordvoerder. ,,De gemeente vroeg voor de strandexpress een tarief van 2 euro voor een auto inclusief tramretour voor 5 inzittenden. Daarom was er veel gemeentegeld nodig om de HTM te compenseren. Nu komt er een 5 euro-tarief voor één auto met één persoon. Zo zijn de tarieven voor de HTM kostendekkend en hoeft de gemeente niet meer bij te springen.''