Uitgaansgelegenheid in voormalig Kwantum-pand bij Grote Markt

De initiatiefnemers zijn de Hagenaars Raoul Farla (34) en de 37-jarige Torsten Heeres. De verbouwing van het vijf lagen tellende gebouw op de hoek met de Boekhorststraat is in volle gang.



Farla en Heeres willen nog niet te veel in detail treden over hun initiatief, maar op de LinkedIn-pagina van Farla kan al wel een ‘Brandbook Quantum’ worden bekeken. Quantum is overigens een werktitel. Die komt volgens Farla niet op de gevel te staan als de zaak eind lente of begin zomer opengaat, zoals nu de bedoeling is.



Rooftopbar

Die nagestreefde openingsperiode heeft alles te maken met het dakterras-annex-rooftopbar. ,,Dat terras beslaat 350 vierkante meter en daarmee willen we natuurlijk de zomer meepakken’’, zegt Farla. Op de begane grond komen een restaurant en een café met open keuken van eenzelfde omvang. In de kelder moet een club/concertruimte komen.



Op de tussenliggende verdiepingen komen zogenoemde ‘meeting-in-spaces’. Daar kan gewerkt worden, maar ’s avonds kunnen deze ruimten volgens het brandbook ook worden gereserveerd. Bijvoorbeeld door een groep vrienden die er een spelletje wil spelen of er gewoon wil ‘chillen’.



De werving van medewerkers is inmiddels begonnen. ,,We hebben 30 à 35 fte nodig. Dat komt neer op zo’n 60 mensen die bij ons een baan zouden kunnen bemachtigen’’, legt Farla uit. ,,Via staff-wanted.nl krijgen we al veel reacties.’’