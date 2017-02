'Uitgaansscene eerste prioriteit voor Krikke'

Aan de feesten in de Haagse binnenstad dreigt een einde te komen, zo kopte deze krant gisteren. Horeca-eigenaren in uitgaanskernen als de Grote Markt hebben grote moeite zich aan de geldende geluidsnormen te houden. Gisteren werd na tien jaar de stekker getrokken uit de wekelijkse salsa-avonden in De Boterwaag. Ook het voortbestaan van andere feesten is onzeker.



Doodzonde, meent CDA-raadslid Michel Rogier, die naar eigen zeggen zelf graag 'met de heupen zwiept.' ,,Op de salsa-avonden komt al jarenlang een gevarieerd publiek af", zegt hij. ,,Duizenden mensen - jong en oud - beleven er plezier aan. Als zo'n feest verdwijnt, wordt het hoog tijd om de tafel te gaan met ondernemers en omwonenden, op zoek naar oplossingen."



Isoleren

Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad is het daar roerend mee eens. ,,Omliggende woningen beter isoleren, zodat zij beter bestand zijn tegen geluid, kan een tevreden gevoel bij alle partijen opleveren", denkt Richard de Mos. De fractievoorzitter hoopt vurig dat de nieuwe burgemeester, VVD-politica Pauline Krikke, een lans gaat breken voor de horeca. ,,Door veel te streng beleid komen kroegen en cafés steeds verder in het nauw. Krikke moet de winter die heerst onder Jozias van Aartsen - die een heel streng horecabeleid voert - over doen gaan in de lente."



Fractievoorzitter Peter Bos van de Haagse Stadspartij meent dat de huidige regels (en het feit dat ondernemers daardoor hun feesten afschaffen) schadelijk zijn voor Den Haag. ,,Zo komt hier straks niemand meer", zegt hij. ,,Dit moet een van de eerste aandachtspunten zijn van burgemeester Krikke."



Rogier vult aan: ,,In onze profielschets stond dat we een burgemeester zochten met oog voor diversiteit. Als érgens diversiteit zichtbaar is, dan is het wel op de salsa-avonden in De Boterwaag."



Via de facebookpagina Demonstratie tegen de betutteling roepen Hagenaars het uitgaanspubliek op om 15 februari de straat op te gaan.