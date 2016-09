Uitgerust Den Haag trekt weer ten aanval!

De man met de meest begeerde baan van het Binnenhof weet als geen ander dat ze allemaal op hem zullen jagen. Omdat het kan. Ooit was hij 'Rubberen Rutte', de teflonpremier op wie niemand vat wist te krijgen. Maar sinds hij boete deed voor zijn boulevard van gebroken beloften, gaat Mark Rutte opeens door het leven als de sorry-premier.



Rutte neemt een gok. Door ruim zeven maanden voor de verkiezingen diep door het stof te gaan - 'ik baal van mezelf'-, hoopt de VVD-leider voor de hand liggende aanvallen op zijn betrouwbaarheid af te slaan. De inzet is dat kiezers hem in maart allang vergiffenis hebben geschonken en de premierbonus gunnen, met een derde termijn als beloning.



Maar zonder slag of stoot zal dat niet gaan. Er zal geen dag voorbijgaan of Geert Wilders (PVV), Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en al die andere concurrenten zullen hem inwrijven dat hij nog veel vaker 'sorry' had moeten zeggen. Of zoals een spindoctor van de oppositiezijde zegt: ,,Ons lijstje is wel wat langer dan die drie beloften waar hij nu excuses voor heeft aangeboden.''



Rutte heeft echter een sterke troef in handen. De overheidsfinanciën zijn onder zijn leiding onmiskenbaar opgefleurd. En was dat nou niet de belangrijkste belofte die hij deed? Niet voor niets koos hij uit het stapeltje kwartetkaarten dat op de formatietafel lag juist deze als eerste uit, klinkt het in VVD-kringen. En hij heeft natuurlijk laten zien dat hij, lenig als hij is, met elke partij een coalitie kan smeden. Geen geringe kwaliteit in een politiek landschap dat zo versnipperd is.