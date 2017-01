'Uitkijken hier met elanden'

Hij had er zelf eerlijk gezegd ook nooit van gehoord. Maar toen Frans Krul begreep dat Are een populaire wintersportplaats was, in het noorden van Zweden, dacht hij: waarom ook niet? ,,Ik ben nu 56. Op een leeftijd dus dat een beetje afwisseling geen kwaad kan. Dit is gewoon een heel mooi avontuur.'' Advertentie Dat avontuur is voor Krul, in het dagelijks leven chauffeur bij de Haagse taxicentrale HTCM, drie weken geleden begonnen. Of eigenlijk begon het al eerder: toen hij een advertentie voorbij had zien komen van een Zweeds taxibedrijf dat voor de duur van drie maanden taxichauffeurs 'van buiten' zocht om wintersporters naar de pistes te rijden. Drie maanden, dat vond hij te gortig. ,,Ik wist dat ik de enige Nederlander zou zijn hier. Ja, ik ben een echte pionier. Maar meer dan vijf woorden Zweeds spreek ik niet en dan loop je toch het risico dat op enig moment de verveling toeslaat. Je hebt hier nu drie uur daglicht, voor de rest is het donker. En ik ken hier niemand. Dus na een week of zes vind ik het vast wel weer mooi geweest.'' Krul doet zijn verhaal telefonisch, aan het begin van de middag, als de meeste toeristen in Are aan het skiën zijn. ,,Ik zit nu op mijn kamer, boven het taxistation waar de auto's worden gewassen en de administratie wordt verzorgd. Straks, als de zon ondergaat, begin ik weer te rijden. Tot diep in de nacht soms, want ik moet ook weleens Noren ophalen, uit Trondheim onder andere.''

Glijden

De wegen zijn goed. Heeft hij zich laten vertellen. ,,Ja, want je ziet die wegen hier niet in de winter. Je rijdt constant over sneeuw en ijs. Maar het gekke is: er gebeuren bijna geen ongelukken. In Nederland raakt na één sneeuwbui het hele verkeer ontwricht; hier houden de mensen er rekening mee dat ze kunnen gaan glijden. Ze houden afstand. Mijn enige pech tot nu toe is geweest dat ik een besneeuwde greppel in reed.''



Dat het altijd maar donker is, vindt hij als chauffeur geen punt. ,,In Den Haag reed ik ook altijd 's nachts. Wat wel fijn is nu: hier heb je geen fietsers. Iedereen loopt. Maar met die voetgangers moet je ook uitkijken. Vooral als ze gezopen hebben en dan bij -20 de kou in gaan. O ja, en het stikt hier van de elanden. Dat is pas gevaarlijk! Die beesten wegen 400 kilo en staan zo hoog op hun poten dat ze precies met hun gewei door je voorruit komen als je ze schept.''



Schelden

Tot dusver, na drie weken, bevalt Zweden hem goed: ,,Als mensen een probleem met elkaar hebben, zoeken ze samen naar een oplossing. Ze gaan elkaar niet eerst de schuld geven en de huid vol schelden, zoals dat in Nederland te snel gebeurt. Ik moest met oud en nieuw ook werken. Overal was vuurwerk, net zoals bij ons. Maar nul gewonden, nul opstootjes.''



Wat hij verder wel fijn vindt: ,,Ze hebben hier geen Uber. Daardoor staan de prijzen niet zo onder druk als in Nederland, waar de lol er wel een beetje vanaf is. Ik ben bijna twintig jaar bestuurslid van de HTCM en echt: de charme van vroeger is er bij ons niet meer. Professionele chauffeurs worden steeds meer verdreven door bijklussende beunhazen.''



Winnen

Maar nu moest hij maar eens ophangen. De middagschemering valt in, tijd om zijn Zweedse taxi de garage uit te rijden. Krul is iets over de helft nu, op 29 januari is hij weer in Den Haag. Om een week later alweer terug te keren. ,,Ik doe mee aan de Carbage Run. Met een oud barrel vijf dagen door de sneeuw ploegen, via Denemarken en Noorwegen naar Zweden. (lacht) Ik denk dat ik die race dan wel kan winnen.''