Uittocht van winkeliers New Babylon houdt aan

Het zou hét innoverende winkelcentrum van Den Haag - zo niet Nederland - worden, zo werd gejubeld bij heropening van winkelcomplex New Babylon in 2013. Ruim drie jaar later weten gevestigde winkeliers en het winkelend publiek wel beter.



In elk geval vier panden - die grenzen aan de Bezuidenhoutseweg - werden nooit gevuld. Andere winkelruimten wisselden keer op keer van eigenaar: ondernemers gingen failliet of zochten een nieuwe stek. Het grootste gat ontstond vorige maand: Fashion Factory Outlet, op een groot deel van de bovenste verdieping, ging failliet. Met als gevolg 3.500 vierkante meter leegstand.



Morgen beleeft Cool Cat haar laatste openingsdag. 'Leegverkoop!' schreeuwen letters op de winkelruiten. Een medewerker laat weten dat het 'totaal niet loopt' op de huidige locatie. Ook bij Spar City Store worden dit weekeinde de laatste voorraden van de hand gedaan. De supermarkt verhuist naar een pand 150 meter verderop, op de hoek van de Rijnstraat en de Bezuidenhoutseweg ,,Meer in het zicht", laat een woordvoerder van het hoofdkantoor weten. ,,Een plek met meer passanten zorgt hopelijk voor een beter bezochte winkel."



Retailers

Maar Fashion Factory Outlet, Spar en Cool Cat zijn niet de enige retailers die hun biezen pakken vanwege 'uitblijvende bezoekersaantallen.' Volgende maand vertrekken in elk geval Vero Moda, Only, Jack&Jones en kledingwinkel The Dutch Tailors. ,,Er komt hier niemand meer", verklaart een medewerkster van kledingzaak Jack & Jones het vertrek. ,,En de huren zijn de laatste jaren alleen maar hoger geworden. Het is niet rendabel om te blijven."