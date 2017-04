Uitvaartlounge op plek eeuwenoude hoeve

Stoffelijk overschot gevonden bij Noord Aa

17:57 Bij het Noord Aa strand in Zoetermeer is een stoffelijk overschot gevonden. De politie is ter plaatse en wacht nu op het forensisch team. Het lichaam is aangetroffen in de bosjes bij de homo-ontmoetingsplek, tussen het nudistenstrand en restaurant De Beren. Het gebied is afgezet maar de politie kan nog niets zeggen.