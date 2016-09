Uitval te lijf met extra vakken

'Een groot maatschappelijk drama'. Zo omschreef onderwijsminister Jet Bussemaker de hoge uitval van mbo'ers op het hbo gisteren tijdens de opening van het studiejaar op de Haagse Hogeschool. Op de Haagse onderwijsinstelling stopt binnen twee jaar 40 procent van de studenten met hun studie. Vooral niet-westerse allochtonen en instromers vanuit het mbo halen opvallend vaak de eindstreep niet.



Pijnlijk, vindt ook bestuursvoorzitter Leonard Geluk, die van het terugdringen van die uitval een topprioriteit heeft gemaakt. Hij kondigde eerder al in deze krant aan de komende jaren 40 miljoen euro uit eigen middelen te investeren in nieuwe docenten en betere begeleiding van studenten. ,,We kiezen bewust voor rode cijfers, maar we zien dat als kracht. We potten onze reserves niet op, maar investeren ze in iets wat nu nodig is.''



Maar dat is niet voldoende. ,,Een deel van de oplossingen ligt buiten ons'', benadrukte hij gisteren nog maar eens in het bijzijn van de minister. Hij doelde onder meer op mbo-instellingen, die ook aan de bak moeten om hun studenten beter voor te bereiden op een hbo-opleiding. ,,De hogere eisen qua taal op het voortgezet onderwijs en op het mbo zie ik bijvoorbeeld nog onvoldoende terug in de praktijk.''

Topman Pierre Heijnen van ROC Mondriaan, de grootste aanbieder van mbo-opleidingen in deze regio, is ook van die boodschap doordrongen. ,,De helft van onze studenten stroomt door naar het hbo, maar daarvan struikelt ongeveer de helft in het eerste jaar'', constateert hij. Dat zijn geen cijfers om trots op te zijn.



Die forse uitval ligt deels aan de steeds hogere eisen die op het hbo worden gesteld. Voor de pabo bijvoorbeeld moeten studenten eerst een toelatingstoets doen. ,,Maar mbo'ers moeten vooral heel erg wennen aan de manier van studeren. Op het hbo moeten ze ineens veel meer informatie verwerken,'' zegt Heijnen. ,,En de wiskunde en taal zijn vaak ook struikelblokken.''

Quote Het wordt meer maatwerk, afgestemd op de behoeften van de student Pierre Heijnen, ROC Mondriaan Om de stap naar het hbo makkelijker te maken gaat ROC Mondriaan vanaf dit schooljaar keuzemodules aanbieden. Net als op de universiteit kunnen studenten dan zelf vakken kiezen, die niet automatisch gegeven worden binnen de gekozen opleiding. ,,Het wordt meer maatwerk, afgestemd op de behoeften van de individuele student.''



De gedachte hierachter is dat studenten zo beter voorbereid aan een hbo-opleiding beginnen. ,,Als je weet dat je bijvoorbeeld uiteindelijk op de pabo wilt doorstuderen, kun je aardrijkskunde kiezen, een onderdeel van het toelatingsexamen'', legt Heijnen uit. ,,Of je neemt extra wiskundevakken als je gaat voor een economische opleiding. En bij de technische opleidingen is duurzaamheid een populair keuzevak. Die verdieping maakt de slagingskans op het hbo groter.''

Geluk en Heijnen zijn het erover eens dat er ook betere voorlichting moet komen voor toekomstig studeren. Heijnen: ,,Zodat ze weten waaraan ze beginnen.'' Een tweedejaars hbo-student werktuigbouwkunde deed in dat kader gisteren tijdens de bijeenkomst op de Haagse Hogeschool een goede suggestie aan Bussemaker. ,,Zet oud-mbo'ers zoals ik in als voorlichters. Wij weten uit eigen ervaring hoe beide opleidingen eruit zien en kennen ook de struikelblokken.''



De 22-jarige zag zelf de ene na de andere mbo-vriend uitvallen in zijn eerste jaar op de Haagse Hogeschool. ,,Er was heel veel uitval. Ik vond dat erg jammer.'' Het was volgens hem vooral een mentaliteitsprobleem dat de uitvallers parten speelde. ,,Op het mbo heb ik in vier jaar tijd nog nooit huiswerk gemaakt. Hier moet je ineens aan de bak. Dat is enorm wennen.''



Teleurstelling

Als mbo'ers nou vooraf beter weten waaraan ze beginnen, is de teleurstelling in het eerste jaar hbo minder groot, bedacht de student. Hij ging langs mbo-opleidingen en bood zich aan als ervaringsdeskundige. ,,Het werd voor mij een persoonlijke strijd om die jongens daar beter te informeren. Maar ik kreeg bij de instellingen jammer genoeg geen voet tussen deur.''

