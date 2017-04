Uitverkoop Costuummagazijn De Wit is een feest

Hoewel het triest is dat het Haagse familiebedrijf, dat 63 jaar theaterkledij verhuurde, stopt, was het weekeinde van de uitverkoop een feest. Deftige portiers voor de deur, binnen een prachtige collectie van 20.000 kostuums en attributen en veel vrolijke mensen die zich fanatiek door de rekken met spullen worstelen.



Regen

Bijna twee uur voordat de winkel in Wagenstraat zaterdagochtend opengaat, staan de mensen al in de rij, ondanks de regen. Ze kunnen niet allemaal tegelijk naar binnen en de wachttijd loopt op tot anderhalf uur. Eigenaar Marco de Wit is verheugd over de drukte. ,,Ik ben trots."



Hij en zoon Reinier namen in oktober het besluit om ermee op te houden. ,,Met pijn in mijn hart, natuurlijk", vertelt De Wit sr. ,,Maar niet met pijn in mijn buik van de zorgen. We zijn nog steeds een gezond bedrijf, maar met name door de afname van subsidies voor theater- en toneelgezelschappen wordt het allemaal minder." De Wit jr: ,,Nu stoppen we op het hoogtepunt."



Wensen

Er komen tijdens de twee dagen uitverkoop 570 klanten binnen. Normaal staat er zes man personeel in de zaak, afgelopen weekeinde 22, voornamelijk vrienden en familie van De Wit. Bijna niemand gaat met lege handen weg. De meeste mensen komen met specifieke wensen, soms van ver buiten Den Haag.



Een van de medewerkers meldt zich met een jas van stadhouder Willem V bij De Wit. ,,Ze vragen of er een platte steek bij te koop is."



,,Natuurlijk hebben we die." De Wit is gewend om klanten tevreden te stellen. In tegenstelling tot de meeste andere verhuurbedrijven in Nederland maakte hij kleding op bestelling. ,,Dus als iemand dertig Rococo-kostuums in zalmkleur wilde hebben, konden we daar voor zorgen."



Variatie

Het is een attractie op zich om bij De Wit door de twaalf kamers met kleding te wandelen. De variatie is enorm. Er is bijvoorbeeld een afdeling met spullen uit de tijd van Charles Dickens, inclusief tientallen hoge hoeden, maar aan de andere kant ook kerstpakken- en jurken in alle soorten en maten. Voor 5 euro is zelfs de buik van de Kerstman te koop.



Marco de Wit (66), die de winkel van zijn vader overnam en er 51 jaar werkzaam was, is deze dag weemoedig, maar houdt zich kranig. Medewerkster Els vertelt dat ze wel tranen in zijn ogen zag, toen ze eerder in de week ter voorbereiding van de uitverkoop met alle mensen bijeenwaren.



Modern

Het is nog niet helemaal voorbij, want de mensen kunnen nog tot eind juni voor kostuums in de winkel terecht. En daarna start zoon Reinier in de bedrijfsruimte onder zijn woning aan de Stille Veerkade een nieuw bedrijf, De Wit Kostuums - modern met een 'k' en niet meer met een 'c' geschreven. Hij zal in opdracht theaterkostuums blijven maken. ,,Die zijn dan alleen nog te koop, helaas dus niet meer te huur."



Uiteraard zal Reinier daarbij de hulp van zijn vader inroepen. ,,Hij weet er zoveel van af."