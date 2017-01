'Uitzetting van Joy was fout'

Het was Joy Edobor in Nigeria zo mooi voorgespiegeld. Ze zou in Nederland aan de slag kunnen als oppas voor kinderen, zo was het tegen haar gezegd en ze geloofde het. Maar toen ze als jonge vrouw van nog geen 20 jaar op Schiphol uit het vliegtuig stapte, vroeg ze zich al snel af hoe ze zo dom had kunnen zijn. Een man nam haar mee naar een appartement en draaide de deur op slot. Mannen Joy wordt geen oppas, in plaats daarvan moet ze werken als prostituee. Elke avond komen nieuwe mannen naar de woning. Ontsnappen is onmogelijk, want de man met de sleutel zorgt dat de deur dicht blijft. Joy is niet alleen. Ze zit met andere meiden gevangen. Haar situatie lijkt hopeloos. Tot op een dag de man met de sleutel wordt gebeld en gehaast wegloopt. Hij vergeet de deur op slot te draaien. De meisjes uit het appartement zien het en grijpen hun kans. Ze ontsnappen allemaal. Pas dan komt Joy erachter waar ze is beland: in Den Haag. Wie haar de tip geeft, weet ze niet meer, maar ze klopt aan bij een pand aan de Herengracht. Bij Shop, de organisatie die verantwoordelijk is voor de hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel. Aangifte Ze wordt er opgevangen door maatschappelijk werker Nick van der Put en zorgcoördinator Peté van Putten. Joy krijgt onderdak en doet aangifte tegen haar mensenhandelaar. Alleen als de politie hem weet te pakken en hij wordt veroordeeld, is ze veilig. Dan mag ze in Den Haag blijven. Werk zoeken. De taal leren. Het verleden laten verworden tot niet meer dan een boze droom. Dan heeft ze recht op een verblijf in Nederland. Alleen: ze weet zo weinig. Waar zat ze? Hoe heetten de mensen die haar naar Nederland brachten? En is het veilig wat ze zegt? Of brengt ze dan haar familie in Nigeria in gevaar? Straatnaambordjes ,,Moet je je voorstellen hoe dat gaat als je in een volstrekt vreemd land terechtkomt, niet de taal beheerst. Onthoud jij dan de straatnaambordjes waar je eens bent langsgereden?'', duidt Peté van Putten. Ze spreekt uit ervaring. Mensen als Joy heeft ze de afgelopen jaren al zo vaak langs zien komen. ,,We hebben kilo's papier van meisjes zoals zij.'' Maar wel met een heel belangrijk verschil: vijf jaar geleden zat bij Shop de wachtkamer vol met Nigeriaanse vrouwen. Nu zijn ze er bijna niet meer. Joy's verhaal illustreert waarom, zegt Peté. (De tekst gaat verder onder de foto)

Mensenhandel

,,De kans dat iemand gepakt wordt, blijkt door de jaren heen maar klein te zijn'', verduidelijkt de zorgcoördinator. ,,Er is geen samenwerking met Nigeria als het gaat om mensenhandel. Bovendien vertrouwen slachtoffers de overheid hier niet, omdat die in hun geboorteland ook totaal niet te vertrouwen is. Ook de angst dat hun familie gevaar loopt, speelt mee. We vermoeden dat slachtoffers om al die redenen daarom er tegenwoordig liever voor kiezen buiten beeld te blijven. ''



Joy leeft in de jaren dat het politieonderzoek loopt tussen hoop en vrees. Als blijkt dat de man die haar van haar familie kocht niet gepakt kan worden, hoopt Joy op het kinderpardon. Ze heeft na haar ontsnapping een lieve man leren kennen. Ze hebben inmiddels vier kinderen. De oudste is acht. Maar in 2014, als Joy net is bevallen van hun vierde kind, vervliegt het laatste restje hoop. Joy moet terug naar Nigeria, met haar kinderen, ook al hebben die nog nooit een voet buiten Nederland gezet.



Kerk

Op een ochtend, zonder dat ze iemand gedag kan zeggen, wordt ze opgehaald en uitgezet naar Nigeria. Haar man blijft achter. Hij komt uit Ivoorkust en probeert nog te voorkomen dat ze weg moet, maar zonder resultaat. Joy wordt in de hoofdstad Lagos het vliegtuig uitgezet. Via de kerk krijgt ze voorlopig onderdak.



Daar ontmoet documentairemaker en journalist Bram Vermeulen, die in de hoofdstad Lagos is voor de documentaireserie De Trek, haar. De camera vangt haar blik. Leeg. Apathisch. In de absurde, bandeloze chaos die in de stad heerst, houdt ze koste wat kost een plastic tasje bij zich. Van de H&M. In het tasje bewaart ze pasjes. Van het ziekenhuis MC Haaglanden. De kaart voor de zwemles van de kinderen. Een V&D-cadeaukaart. Zo gewoon, zo Nederlands. Van de tijd dat ze relatief gelukkig was, nadat ze was ontsnapt aan de greep van de mensenhandelaar.



Nederlandstalig

Verdwaasd kijkt ze naar haar kinderen. Ze zingen een Nederlandstalig christelijk liedje. 'Dit is de dag. Die de Heer ons geeft. Wees daarom blij en zingt verheugd. Dit is de dag. Die de Heer ons geeft'.



De beelden die Vermeulen maakt, schokken zowel Van Putten als Van der Put. ,,Ze had geen tijd om afscheid te nemen, we hadden geen idee waar ze was gebleven.'' Maar dat vinden ze niet het ergste. Dát ze daar is, dat is erg. ,,Hoe kan dit? Die kinderen. Wat moeten die daar? Ze spreken de taal niet. Ze zijn hier geboren. En zij? Zij kan daar geen kant op. Dit is echt fout.''