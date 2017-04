Uniek jubileumconcert met de Règâhs in het Paard

Ramon 't Hart - die niet alleen lid van TAVENU is, maar ook medeverantwoordelijk is voor de organisatie van het jubileumconcert - legt uit hoe driekwart jaar geleden het idee ontstond voor de samenwerking met de Règâhs in het Paard.



,,We wilden ons 120-jarig bestaan op een speciale manier vieren met een uniek concert. Allereerst hadden we hiervoor een goede zaal nodig: het Paard. We probeerden of we hier mochten spelen en dit lukte.''



Om het concert extra speciaal te maken wilde TAVENU samenwerken met een Haagse artiest. ,,Omdat we een Haagse harmonie zijn, wilden we het wel Haags houden'', legt 't Hart uit. En zo geschiedde. De muzikanten van de Règâhs - Haagser krijg je het bijna niet - werden benaderd en zij stemden enthousiast in.