Unieke Coldplay-gitaar prijkt in Parkroad Café

Kuylaars keek naar eigen zeggen ‘gek op’ toen hij vrijdag tijdens de radio-uitzending in de kelder opeens Luc Gerrits met een gitaar op zijn rug zag binnenstappen. Want de schoonvader van Coldplay-bassist Guy Berryman - een goede vriend van Kuylaars - speelt helemaal geen gitaar. ,,Al snel bleek dat het om een cadeau ging, afkomstig van bandleden Chris, John, Will en Guy”, vertelt Kuylaars. ,,Luc woont in Voorburg: namens Coldplay kwam hij de gitaar bij ons afleveren. Ik was flabbergasted. Geweldig!”



Behalve dat alle bandleden de Fendergitaar hebben gesigneerd, staat er ook 'To Erik and Parkroad Café. Love, Coldplay' op geschreven. Kuylaars: ,,De Britse muzikanten willen met het cadeau hun waardering uiten voor wat we hier in het café doen: radio maken en bands een podium bieden. De mannen van Coldplay weten waar ze zelf vandaan komen en dat wat wij doen, belangrijk is voor beginnende muzikanten. Heel lief dat ze dat op deze manier laten blijken.”



Het Parkroad Café in de binnenstad van Den Haag is sinds december open. Iedere vrijdagavond van 20.00 tot 23.00 uur presenteren Kuylaars en Fred Zuiderwijk vanuit de kelder een uitzending waarin bands de live-muziek verzorgen.