Universiteit Leiden breidt uit in Den Haag

Het Instituut Politieke Wetenschappen was nog niet vertegenwoordigd in Den Haag. Daar gaat met de komst van de bacheloropleiding International Relations and Organisations verandering in komen. Daar komen bovendien twee nieuwe masterspecialisaties op het gebied van Nederlandse politiek en internationale 0rganisaties bij.



Nopjes

,,Een logische en veelbelovende stap, gezien het feit dat Den Haag het politieke centrum van het land is waar vele internationale organisaties gevestigd zijn'', aldus onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven (D66). Ze is behoorlijk in haar nopjes met de komst van de verschillende nieuwe opleidingen. ,,Dit aanbod en de toename van het aantal studenten maken onze stad nog aantrekkelijker voor bedrijven en organisaties, voor inwoners en lokale ondernemers'', laat ze de gemeenteraad per brief weten.



De wethouder is ook blij dat de opleidingen een duidelijke link hebben met Den Haag. Zo kunnen studenten de komende jaren ook een nieuwe masteropleiding (International Dispute Settlement and Arbitration) volgen die zich verdiept in het oplossen van geschillen, zoals het Internationaal Gerechtshof in Den Haag dat doet.



Zorgnetwerk

Daarnaast is de stad onderwerp van onderwijs en onderzoek in de nieuwe Haagse bachelor Urban Studies, die zich richt op stedelijke vraagstukken in een snel veranderende maatschappij.



Tot slot leren studenten van de nieuwe specialisatie Leadership Skills in an Aging Society managementskills die nodig zijn in een steeds complexer wordend zorgnetwerk rondom ouderen in de Den Haag. Van Engelshoven: ,,Wederom een mooi voorbeeld van hoe onderzoek en onderwijs van dienst kunnen zijn aan de Haagse samenleving.''