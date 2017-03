Vage tekst terug naar gemeente

Het is een van de maatregelen die de sociaal-democraten graag doorgevoerd zien om laaggeletterden in de stad tegemoet te komen. Zo willen ze ook dat brieven die ambtenaren de deur uit doen, voortaan vooraf worden getoetst op leesbaarheid.



Den Haag telt bijna 80.000 inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven, terwijl het contact met de gemeente steeds vaker verloopt via websites, invulformulieren en brieven, stelt fractielid Marije Talstra. ,,Mensen die de taal minder goed machtig zijn mogen er niet de dupe van worden dat de Haagse dienstverlening steeds ingewikkelder en steeds digitaler wordt.



Voorbeelden

PvdA-raadslid Lobke Zandstra wijst op voorbeelden uit de praktijk. ,,In Utrecht kunnen bewoners al brieven retour sturen naar de gemeente met een streep door ingewikkelde zinnen. De Sociale Verzekeringsbank legt brieven voor aan een testpanel van laaggeletterden. Dat zijn ideeën waar we wel wat mee kunnen."



Het is niet de eerste keer dat er aandacht is voor duidelijke bewonerscommunicatie in Den Haag. In 2009 begon de gemeente zelf een project om de leesbaarheid van veel verstuurde gemeentebrieven met behulp van de bewoners te verbeteren. De waardering van de ontvangers voor de gemeentelijke brieven zou daarna flink omhoog zijn gegaan.



Alarmerend

Maar een nieuwe ronde kan geen kwaad, denken ze bij de PvdA. ,,We hebben er meer dan een jaar over gedaan om een formulier met 90 vragen voor het aanvragen van zorg van tafel te krijgen'', zegt Talstra. ,,Dankzij een alarmerend onderzoek van de Rekenkamer is dat gelukt, maar we zijn er nog niet.''



De PvdA dringt ook aan op een aanvalsplan voor taalonderwijs en laaggeletterdheid, waar vorig jaar in de gemeenteraad een motie over werd aangenomen: ,,Laaggeletterdheid moet je bij de bron aanpakken, goed taalonderwijs is de absolute basis.''