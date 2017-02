Vaillanttheater trots op komst van Jahjah

Zijn optreden in het tv-programma Zomergasten deed al de nodige stof opwaaien en nu de Belgische activist Dyab Abou Jahjah donderdag naar Den Haag komt, maakt het opnieuw de tongen los. Helemaal nu hij onlangs de aanslag op Israëlische soldaten omschreef als 'een daad van Palestijns verzet'.



Het is reden voor de PVV in de Haagse gemeenteraad om het stadsbestuur zelfs te vragen de komst van Abou Jahjah tegen te houden. Bij theater De Vaillant, in het hart van de Schilderswijk, zijn ze echter 'trots' om de Belgische activist te mogen ontvangen. ,,Tegenover de populistische spreekbuizen, mag best eens een weerwoord komen'', zegt directeur Harrie van de Louw.



Hij zegt dan ook geen moment te hebben overwogen zijn komst te weigeren. ,,Het was anders geweest als hij opriep tot geweld of geweld aanmoedigde. Maar hij heeft enkel gezegd dat hij begrip heeft voor bepaalde vormen van geweld van mensen die onderdrukt worden. Dat vind ik vanuit zijn gezichtspunt logisch. Zelf keur ik overigens elke vorm van geweld af.''



Natuurlijke achterban

Het is volgens Van de Louw niet voor niets dat de Belg uitgerekend de Schilderswijk heeft gekozen om zijn boek ten doop te houden. ,,Hij heeft een groot draagvlak in de wijk. Hier zit zijn natuurlijke achterban.'' Toch realiseert de theaterdirecteur dat de uitspraken van Jahjah vaak voer zijn voor discussie. ,,We zijn dan ook extra alert op mogelijke tegenstanders. Zo hebben we bijvoorbeeld de politie geïnformeerd. Aan de deur houden we ook extra toezicht.''



Van de Louw zegt geen concrete aanwijzingen te hebben ontvangen voor protestacties rond het bezoek op 9 februari. ,,Ik maak me er ook niet al teveel zorgen over. Ik reken echt op een hele interessante avond.''

Er kunnen volgens Van de Louw 107 mensen in theater De Vaillant. ,,We hopen natuurlijk dat de avond uitverkocht raakt. Het is geenszins de bedoeling dat de avond een lange monoloog van Jahjah wordt, dus ik hoop op een mooi gesprek met de zaal.''



Ook Dyab Abou Jahjah is om een reactie gevraagd, maar hij was onbereikbaar voor commentaar.