Jullie hebben kaartjes verspreid met de vraag 'waar geloof jij in?' Hoe is daar op gereageerd?

,,Op 500 kaartjes zijn ongeveer 100 reacties gekomen. Soms zeggen mensen dat ze nergens in geloven. Maar we kregen ook hele lange antwoorden of mensen die hun telefoonnummer achterlieten om hun reactie nader te kunnen toelichten.''



Welke gebedshuizen doen jullie aan?

,,We zijn begonnen in Bethel aan de Thomas Schwenkestraat. Dat is een buurthuis en kerk ineen. De deur staat er letterlijk altijd open. Later gaan we ook naar de joodse synagoge aan de Prinsesessegracht. Daar staan altijd drie marechaussees voor de ingang en moet je door een dubbele deur. Om veiligheidsredenen kunnen zij er niet net zo open zijn. We eindigen in een hindoetempel in Laak, een exotische plek.''



Geen moskee?

,,We hadden eerlijk gezegd niet verwacht dat de synagoge zou lukken. Met het Nationale Theater gaan we de komende jaren nog vaker de stad in op zoek naar verhalen. Zo doen we met het programma Theater na de Dam op 4 mei iets in de Schilderswijk.''



Bij het project in gebedshuizen doen ook gewone Hagenaars mee?

,,Het is een combinatie van professionele acteurs, amateurs, jong en oud. In Bethel doet een burenkoor mee.'''



Kijkt u zelf nu ook anders tegen gebedshuizen aan?

,,Gek genoeg denk je bij een kerk in jouw buurt dat je er niet bij hoort. Kom je in Italië, dan loop je een kerk binnen, maar de kerk aan de Hoefkade tegenover mijn huis heb ik nog nooit van binnen gezien.''