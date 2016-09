Vaker mannen in witte pakken over de vloer

Het is een standaard procedure. Als er iemand overlijdt, dan moet zijn of haar dood worden vastgesteld. Dat doet de huisarts. Als die eraan twijfelt of sprake is van een natuurlijke dood, dan roept hij er een zogenoemde schouwarts bij. Dat is een speciaal opgeleide arts in dienst van de GGD.



Voorheen was het zo dat als deze arts óók twijfelde aan de doodsoorzaak, de dienst forensische opsporing van de politie erbij werd gehaald. Maar dat is veranderd, want sinds een paar maanden heeft de Politie Eenheid Den Haag een nieuwe werkwijze. Nu komt met de schouwarts meteen de dienst forensische opsporing mee. Dan gaat het om de bekende 'mannen in witte pakken'.