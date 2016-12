Val in het water en gebroken arm na straatroof Erasmusweg

Een 33-jarige vrouw en een 41-jarige man reisden gisteravond met tram 16 terug vanuit de Haagse binnenstad. Toen ze bij de halte Geysterenweg op de Erasmyusweg uitstapten, stapte er ook een man uit. Deze liep dezelfde kant op als de twee en viel hen op het bruggetje naast de halte aan.



Het mannelijke slachtoffer belandde in het water; de vrouw brak door deze aanval haar arm. Drie omstanders schoten direct te hulp en belden de politie. De aanvaller rende weg richting station Moerwijk. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd.



Oproep getuigen

De politie hoopt dat getuigen van het voorval of degenen die er meer van weten zich willen melden. Tot zover is er dit van de verdachte bekend: het zou gaan om een 'grote, negroïde' man. Hij droeg een donkere, half-lange jas met daaronder een licht gekleurd vest en meet capuchon. Hij had een zwarte pet met witte letters op. Weet je er meer van? De politie is bereikbaar via 0900-8844.