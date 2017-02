Valentijnscadeaus met liefde ingepakt op Haagse Markt

,,Iedereen wil zijn of haar geliefde natuurlijk verrassen op de dag van de liefde en waar kun je beter slagen voor een leuk cadeau dan op de Haagse Markt'', stelt Robbie van der Veen namens de Marktkamer. ,,Hier is alles te vinden, van een prachtig boeket tot ambachtelijke bonbons of parfum. We pakken het nu ook nog gratis in!''



Dit initiatief krijgt al bij voorbaat een vervolg. ,,Deze inpakservice gaan we gedurende het hele jaar aanbieden in aanloop naar de feestdagen zoals nu voor Valentijnsdag, maar ook voor Sinterklaas en Kerstmis.''



De inpakservice is te vinden in units 2.53 en 2.54 en de leerlingen staan op alle marktdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur klaar.