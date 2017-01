Van Alkemadelaan heeft actiefste flitspaal van Den Haag

Bij de flitspaal reden daar vorig jaar ruim 30.000 automobilisten te hard, iets minder dan in 2015. In totaal schreef Justitie er voor 1,4 miljoen euro aan bekeuringen uit. De hoogst geregistreerde snelheid was 85 kilometer per uur.



Een ander berucht punt is de flitspaal op de Lekstraat aan het uiteinde van de Koningstunnel. Daar reden, net als in 2015, zo'n 11.000 voertuigen te snel.



Een opvallend hoog genoteerd punt is de flitspaal op de Segbroek­laan, op de kruising met de Goudenregenstraat. In 2016 reden ruim 11.000 automobilisten te hard, een stijging van 45 procent ten opzichte van het jaar ervoor.