'Van die woontorens kan best een etage af'

Ze kijken een beetje verbaasd toe. De bewoners van Bezuidenhout hadden in de raadzaal van het Haagse stadhuis misschien niet zoveel bijval verwacht. Maar de ene na de andere partij neemt het voor hen op. Kan het niet een onsje minder, vragen de meeste coalitiepartijen zich zelfs af. Want vier woontorens van elk bijna 30 meter (negen verdiepingen) is zo midden in een woonwijk best een beetje veel van het goede. Daar mag wel een stukkie af. Al een jaar verzetten de omwonenden zich fel tegen het bouwplan dat hen vorig jaar rauw op het dak viel. Het kantoorpand aan de Juliana van Stolberglaan wordt gesloopt ten faveure van de woontorens, die een stuk hoger zijn dan de buurt gewend is. ,,En dat in onze achtertuin'', moppert een Bezuidenhouter.

Acceptabel

Maar volgens wethouder Joris Wijsmuller (HSP, stadsontwikkeling) is en blijft de bouwhoogte van negen lagen acceptabel. Lager kan ook niet, bezweert hij. ,,We hebben het hier niet over een grove schets, maar over een reëel uitgewerkt plan. Een bouwlaag per woontoren minder maakt het hele plan onrendabel.''



Dat is ook de makke van het alternatieve plan van het bewonerscollectief Bezuidenhout (tachtig huishoudens), meent de wethouder. Dat gaat uit van enigszins verschoven en minder hoge woontorens (zeven lagen) in de wijk. Een onafhankelijk bureau rekende het plan door en volgens Joris Wijsmuller is de uitkomst helder: ,,De kosten zijn hoger dan de opbrengsten.'' En dat is natuurlijk voor geen enkele bouwontwikkelaar acceptabel.



Maar ook als het om de feiten en de cijfers gaat, staan de Bezuidenhoutse bewoners tegenover het stadsbestuur. De wethouder zou zijn oren te veel laten hangen naar de ontwikkelaar die uitgaat van maximale winst, meent het collectief.



Tot ergernis van de wethouder doet de fractie van de PVV er nog een schepje bovenop. ,,Voor wie zitten we hier eigenlijk , als we omwonenden de dupe laten worden van het pleasen van vastgoedbaronnen'', moppert raadslid Daniëlle de Winter. ,,De beschuldiging dat ik niet integer werk, werp ik verre van me'', reageert Wijsmuller. ,,Dit is een plan waar de stad behoefte aan heeft.''