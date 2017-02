'Van Gogh hoort bij Scheveningen'

Wimmie Hofstra is kunsthistorica en werkt bij rondvaartbedrijf Ooievaart. Die twee achtergronden komen samen in het uitvoerige onderzoek dat zij doet naar de jaren van Vincent van Gogh in Den Haag. ,,Maar weinig mensen weten welke sporen hij hier heeft achtergelaten'', zegt ze. ,,Hij heeft hier niet alleen gewoond en gewerkt, hij kende ook veel mensen. Van zijn 900 brieven heeft hij er 200 in Den Haag geschreven.''



Dat Van Goghs Haagse periode tamelijk onbekend is, komt omdat zijn beroemdste werken van later dateren. In de hofstad verkeert hij met tussenpozen een kleine zes jaar, aanmerkelijk meer dan de 15 maanden in het Zuid-Franse Arles, maar met ruim 200 schilderijen was dat wel zijn meest productieve periode.



De Haagse invloed staat echter weer in de belangstelling nu het in 2002 gestolen doek Zeegezicht bij Scheveningen is opgedoken in Napels. Om de terugkomst te vieren heeft Muzee Scheveningen twee maanden lang een pop-up tentoonstelling, die reproducties van het Scheveningse werk van Van Gogh op twaalf banieren toont. Hofstra: ,,Hij kwam graag in Scheveningen, niet alleen voor zeegezichten, maar hij was ook geïnteresseerd in het vissersvolk. Daarin week hij af van bevriende schilders van de Haagse School. Terwijl die zich in goede kringen ophielden, had Van Gogh ook een duidelijk socialistische inslag. Tijdens zijn Haagse jaren kreeg hij zelfs een relatie met een prostituee.''



