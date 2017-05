Van moord op vrouw verdachte Den D. komt vrij

Bert den D., verdacht van het doden van zijn Maleisische vrouw Rose Sulaiman, komt vrij. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag bepaald. Hij moet wel zijn paspoort of identiteitsbewijs inleveren en mag Nederland niet verlaten.

Den D. uit Benthuizen wordt ervan verdacht in Thailand zijn vrouw te hebben gedood. De destijds 26-jarige Maleisische vrouw verdween in 2007, een jaar later werd haar lichaam gevonden in een beerput naast het echtelijk huis. Kort na de verdwijning van zijn vrouw vertrok Den D. met hun zoontje naar Nederland.

Eind vorig jaar werd de 46-jarige Den D. gearresteerd en sindsdien zat hij vast. Zijn advocaat verzocht vorige week om zijn vrijlating of in ieder geval schorsing van de voorlopige hechtenis, zodat hij weer voor hun twaalfjarige zoon kan zorgen. In de gevangenis mag hij zijn zoon, die tijdelijk in het gezin van vriendjes woont, een keer per week een uurtje zien. ,,En ze mogen elkaar niet eens aanraken. Hij mag de hand van zijn vader niet vastpakken. Wat doen we dit kind aan", vroeg de advocaat vorige week aan de rechter.

Den D. zelf zat vorige week snikkend naast zijn advocaat. ,,Ik ben onschuldig", was het enige dat hij kon uitbrengen. Hij had een tekst meegenomen die hij de rechter wilde voorlezen, maar hij gaf aan zo overmand te zijn door emoties dat het niet lukte.

De officier van justitie had zich verzet tegen vrijlating van Den D. Volgens haar zijn er meerdere verklaringen over het slechte huwelijk dat Den D. en Sulaiman hadden. Ook zou Den D. hebben gezegd dat hij haar zou vermoorden. ,,Het lichaam van Rose lag in een beerput. Daar kom je normaal gesproken niet terecht als je een natuurlijke dood bent gestorven."