Van Ome Ed

Dus nu hebben wij een stukje geschreven dat door Martin, de broer van Paul, wordt nagekeken op speltfouten. Ook wel leuk dat u nu dus eens mij, de echte Ome Ed hoort, al is dat via de stem van het papier. Sjaak heb zóveel geld verdient met ze oudejaarsshow dat 'ie naar de zon is vertrokken. Wat bewijst dat hij bij de elite hoort en niet bij het volk.



Hij vroeg ons twee dingen te schrijven en dat hebben wij beloofd, ten eerste dat hij vanaf zijn vakantieadres deze week wel af en toe een column zal schrijven en tweedst dat er daarom morgen en nog een paar keer deze week een dame op deze plek staat, we weten niet hoe ze heet. (noot van de redactie: collega Anouk Mentink zal deze week de column op pagina 2 afwisselen met Sjaak Bral). We weten niet wie dat is maar wel dat haar foto een goed begin is van 2017. Dat ziet u morgen zelf ook.



Nou dan moesten we het ook over de actualiteite situatie hebben dus dat doen we dan. Den Haag had in de nieuwejaarsnacht flink te leiden onder het fijnstof. Er was heel veel smog, dat kwam omdat heel veel vuurwerk de mist in ging. Waardoor er vreemde dingen gebeurden omdat mensen dat inademden zoals op Ypenburg waar de brandweer niet aan het werk kon komen omdat jongeren beneveld waren geraakt door de fijnstof. Dat wij in De Haag een traditie hebben van open houtvuren met kerstbomen is normaal.



De mensheid zit al honderden duizenden jaren bij een open vuurtje, dat zit in ons D en A. Maar dat je de hulpdiensten belemmerd om te helpen is een tyfusstreek en moet bestraft worden met een wandeling door een (weer) aan te leggen mijnenveld op vliegveld Ypenburg, er is vast nog wel een hoekje over waar dat kan. Fijnstof is geen fijn stof maar nooit een excuss om mongolengedrag recht te praten. Groeten, Ome Ed.'