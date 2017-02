Vanaf vandaag: gratis wifi op drukbezochte tramhaltes

De HTM zal in totaal 40 haltes van Wifi voorzien in het kader van een tweejarige proef. Het idee is de wachttijd van de reiziger te veraangenamen. ,,Mensen vinden het wachten op bus of tram het vervelendst. Dat willen we veraangenamen door gratis wifi aan te bieden", legt HTM-directielid Ernst Moeksis uit.



De Wifi heet 'HTM HALTE Wifi'. Nadat er verbinding gemaakt is verschijnt een inlogpagina in het Nederlands en Engels. De toegang blijft één uur geldig.



Over drie maanden zal de Wifi op alle 40 aangewezen haltes beschikbaar zijn. Omdat het alleen om de de drukbezochtste haltes gaat, kan het zijn dat er maar aan één kant van een halte verbinding gemaakt kan worden.