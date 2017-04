Vandaag minder treinverkeer van en naar Den Haag

Een deel van de problemen doet zich voor tussen Den Haag en Leiden en tussen Den Haag en Rotterdam. Op deze trajecten komen - zowel op station Den Haag Centraal als op station Den Haag Laan van NOI - meerdere intercity's te vervallen.



Reizigers in de richting van Rotterdam krijgen het advies om via Gouda te reizen. Voor de richting Tilburg en Eindhoven geldt het advies om via Utrecht en Den Bosch te reizen.