Vandaal dumpt 1000-kilo wegend monument in vijver

De gedenksteen 'Kinderen van Cromvliet' verdween op oudejaarsnacht uit Park Cromvliet en werd gisteren gevonden. De gemeente vermoedt dat er sprake is van baldadigheid.



,,De steen is 1000 kilo, dus we hadden niet verwacht dat iemand hem van zijn plaats zou tillen", zegt een verontwaardigde woordvoerder van de gemeente. ,,We hebben hem nu verankerd aan een betonnen plaat."



Het gedenkteken bevat een gedicht dat is opgedragen aan Martin, die als vrijwilliger op de kinderen in het park lette. Zijn moeder schreef het gedicht. De steen werd op 19 december in het park geplaatst.