Varkens zijn terug op het erf

Doodzonde

Elenbaas wist niks van varkens toen hij er twee jaar geleden aan begon. ,,Ik kreeg van kwekers bloemkolen met alles erop en eraan. De kool gebruikte ik, maar de bladeren en de stronk verdwenen in de kliko. Dat vond ik eigenlijk doodzonde. Daarom wilde ik varkens. Die recyclen op een geweldige manier.'' Elenbaas wist niet dat hij daarmee een verdwenen Westlands gebruik in ere herstelde. ,,Hadden ze hier varkens?'', vraagt hij verbaasd.



,,Iedere tuindersfamilie in de regio had vroeger een varken'', verzekert Jan Buskes van Historisch Archief Westland. Hij toont oude foto's van Westlanders en hun huisvarken. Een varken dat op het erf rondscharrelde was de normaalste zaak van de wereld. Varkens zorgden voor vlees, voor afvalverwerking en voor mest. Alles uit de keuken, maar ook producten uit de tuin die over waren, gingen naar het varken dat meestal zo in november werd geslacht.



Wim Kouwenhoven (87) uit De Lier kan het zich met gemak nog voor de geest halen. ,,Ik vond het leuke dieren'', zegt hij. In de oorlogsjaren had hij de taak om uit school de geiten, de kippen en het varken eten te geven. Hij was ook degene die het varken op de schuit mee naar de gemeentelijke slachterij in Naaldwijk nam. ,,Na een paar uurtjes kon ik het beest in twee helften weer ophalen. Dan kwam er 's avonds een slagersknecht aan huis die het dier vakkundig in porties sneed.''



Vervolgens werd het vlees gepekeld. ,,Daar hadden tuinders vaak een betegelde bak in de schuur voor'', zegt Buskes. De hammen werden in de rookkast gehangen en een groot gedeelte van het vlees werd gekookt en in weckpotten gedaan. Alles van het dier werd gebruikt. Ook de mest, want kunstmest was er nauwelijks. Varkenspoep was een welkome en vaak noodzakelijke aanvulling op de tuin.