Vaste klanten houden 75-jarige haringman jong

,,Mijn vader zit al vanaf z'n tiende in de vis'', vertelt zoon Alex trots. ,,Op die leeftijd ging hij met zijn opa mee haringventen. Gewoon met een kar langs de deuren dus.'' Inmiddels is het eigendom van de haringkar op Alex overgegaan. Die is, een jaar of tien geleden, zijn kantoorbaan gaan combineren met de visverkoop. Het bloed kroop waar het niet gaan kon, erkent hij. ,,Ik houd van de traditie. Mijn familie zit al generaties lang in de vis. Dan is het mooi om dat voort te zetten.'' Ook financieel: ,,Laat ik zeggen: d'r hoeft geen geld bij.''



De drukte rond de haringkar is deze vrijdagmiddag veelzeggend. Op zaterdag is de toeloop soms zelfs zo groot dat er midden in de Reinkenstraat even een opstopping ontstaat. ,,Dat krijg je met héle goeie haring'', verklaart vaste klant Mario Margés. ,,Hij is altijd lekker vet, niet te zout en goed op temperatuur.'' Een tip krijgen we er gratis bij. ,,De makreelsalade is hier onverslaanbaar goed. Die moet je echt een keer proberen.''



Levensbehoefte

Margés is een liefhebber. ,,Ik zei al haring voor ik mama of papa kon zeggen'', grapt hij. Op vrijdagmiddag komt hij geregeld over uit Naaldwijk om in een van zijn 'eerste levensbehoeften' te voorzien. Niet zelden ziet Gijs Harteveld hem een dag later weer opduiken, dan met zijn eega. Margés kijkt bedenkelijk. ,,Ik kan het niet laten. En voor de lieve vrede verzwijg ik dan dat ik hier vrijdag ook al was.''



Harteveld hoort het glimlachend aan. Dat zijn klanten hoog opgeven van zijn vis, weet hij. Kwaliteit is voor hem vooral een kwestie van de juiste haring inkopen ('niet te groot en niet te zout', verklapt hij) en altijd ter plekke klaarmaken. ,,Goede haring komt vers van het mes.'' 75 jaar en still going strong in de vishandel? De haringman van de Reinkenstraat vindt het zelf niet bijzonder. De aandacht van de krant had ook niet zo gehoeven. ,,Pff, ik had het wel graag stil willen houden.''